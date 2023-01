TJDFT retifica lista de aprovados em concurso

(foto: ACS/TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tornou público a retificação do resultado final de aprovados no concurso para várias especialidades de técnico e analista regido pelo edital nº 01/2022. A relação dos nomes consta na edição desta quarta-feira (11/1) do Diário Oficial da União (DOU), por ordem alfabética.O prazo de validade do concurso do TJDFT da área de apoio terá prazo de validade igual a dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.A remuneração inicial de R$7.591,36 para os cargos de nível intermediário e R$12.455,30 para carreiras que exigem o nível superior. Os servidores cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais. As contratações são estatutárias, ou seja, asseguram a estabilidade empregatícia. Foram ofertadas 112 vagas , sendo 24 destinadas aos cargos de nível médio e médio/técnico, para o cargo de técnico e 88 para candidatos com nível superior, analista.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins