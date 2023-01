Prefeitura de Ouro Preto adia aplicação de provas do concurso

(foto: Marcos Santos/USP-Imagens)

As seleções terão três etapas, sendo elas:

Prova objetiva de múltipla escolha (todos os cargos e de caráter eliminatório);

Prova discursiva (redação somente para os cargos de nível médio, técnico e superior) e

Aferição Cota Racial (somente para os candidatos autodeclarados negros e pardos). Juntos, os editais ofertam 508 vagas. As oportunidades são distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

Mediante os transtornos decorrentes das fortes chuvas que atingiram Ouro Preto , em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal adiou a aplicação das provas do concurso público regido pelos editais nº 01, 02, 03 e 04/2022 A retificação dos editais com as novas datas serão publicadas ainda nesta semana no Diário Oficial do Município e no site da IBGP, banca organizadora do certame.