Concurso da PPGG-DF: mais de 30 mil inscrições homologadas

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

O número de inscritos no concurso público para a carreira de políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal (PPGG-DF) supera 30 mil. A informação foi divulgada pela banca organizadora do certame, o Instituto Iades.



Ao todo foram registradas 32.525 inscritos que disputam as 1.400 vagas ofertadas. O cargo com maior número de inscrições foi o de gestão governamental 17.314 seguido do cargo de direito e legislação com 3.531 inscritos. Confira aqui a tabela completa.

As vagas são destinadas para provimento imediato, além de formação de cadastro reserva. Compõem esta seleção:

Aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de gestor;

Curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de gestor; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de gestor.

A aplicação das prova objetiva e discursiva está marcada para 15 de janeiro. É válido frisar que por conta da Copa do Mundo a data foi adiada . À priori eram para serem realizadas em 18 de dezembro.

Os aprovados no certame serão contemplados com a remuneração inicial de R$ 7.760, para o cargo de gestor, e R$ 4.940, para analista.