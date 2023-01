Vagas em Niterói/RJ! PGM lança concurso com 1.329 vagas

(foto: Divulgação)

A Procuradoria Geral do Município de Niterói, no Rio de Janeiro, tornou público edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas no cargos de nível superior e médio. O valor da remuneração inicial varia entre R$ 2.846,86 a R$ 6.838,92 e será acrescido de auxílio alimentação.São ofertadas 29 vagas imediatas, bem como formação de cadastro reserva que, ao todo,, somam 1.300 chances. As oportunidades imediatas estão distribuídas das seguinte maneira:

Sete vagas para o cargo de analista processual;

Uma vaga para o cargo de analista contábil;

Uma vaga para o cargo de analista de tecnologia da informação e

20 vagas para o cargo de técnico de procuradoria.

Para os cargos de analista o certame compreenderá duas etapas, sendo elas prova escrita objetiva (composta de 80 questões, de caráter eliminatório e classificatório) e prova escrita discursiva ( uma redação, a qual terá caráter eliminatório e classificatório). Ambas as etapas serserão realizadas em um único local, dia e horário.