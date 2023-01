PMDF convoca candidatos para a etapa de avaliação psicológica

A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao exercício das funções policiais militares.





A etapa será realizada no dia 14 de janeiro, com início às 13h30, no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de avaliação psicológica. O candidato que não comparecer no local, data e horário determinado estará, automaticamente, eliminado do concurso público.





Ao todo, o concurso contou com 50.448 candidatos inscritos. A oferta é de 2.000 vagas, sendo 500 imediatas e 1.500 de cadastro reserva para o cargo de soldado combatente. O salário para soldado de segunda classe é R$ 4.119,22, mais R$ 850 de alimentação. Após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.245,41.