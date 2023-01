Concurso Seagri-DF: Gabarito preliminar das provas objetivas é divulgado

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca orgnaizadora do concurso da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri DF), divulgou o gabarito preliminar das provas objetivas do certame. O gabarito está disponível no site do Iades.Confira aqui o gabarito!Segundo a relação de candidatos por número de inscrição publicada na última sexta-feira (6/1) foram registradas 53.295 inscritos. O certame oferta 842 vagas, sendo 24 vagas de preenchimento imediato e 618 oportunidades para formação de cadastro de reserva.As chances são destinadas aos cargos de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária e técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária em diversas especialidades.Os exames, prova objetiva e discursiva (para o cargo de analista) foram aplicadas no último domingo (8/1). A seleção compreenderá também a avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de analista.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins