Concurso TJ-ES: edital de abertura é publicado; confira

(foto: TJ-ES/Divulgação)

Foi publicado, nesta segunda-feira (9/1), o edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ-ES).O certame oferece 128 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para o cargo de analista em diversas especialidades. Dentre os requisitos está ter concluído o curso de graduação de nível superior, entre outros. A remuneração pode chegar a R$ 9.596,81 para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Compõem a seleção: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova de apanhamento taquigráfico, de caráter eliminatório e classificatório, somente para analista judiciário/apoio especializado/especialidade – taquigrafia.



Será admitida a inscrição somente via internet, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe. Interessados poderão se inscrever no período entre 16 de janeiro a 6 de fevereiro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.





Das etapas

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120 pontos e abrangerão os seguintes objetos de avaliação: conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Já a prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá na redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a atualidades.



Os dois exames serão aplicados em 19 de março de 2023 na cidade de Vitória. A duração de ambas as provas será de 4h30.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins