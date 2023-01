CGM-RJ abre concurso com 41 vagas e iniciais de até R$ 10 mil

(foto: CGM-RJ/Reprodução)



A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM-RJ ) abriu um novo concurso público com a oferta de 41 vagas de nível superior para os cargos de contador (30 vagas de ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e oito de reserva para pessoas negras) e técnico de controle interno (uma vaga de ampla concorrência).





As inscrições estarão disponíveis entre o período de 9 de janeiro e 9 de fevereiro. Os candidatos poderão se inscrever por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora.

A seleção compreenderá as seguintes etapas: prova objetiva, composta por questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova de títulos, de caráter classificatório, apenas para o cargo de contador.





Para os dois cargos, a prova objetiva possui a previsão de ser aplicada no dia 5 de abril, com 5 horas de duração. Os candidatos para as vagas de contador farão o exame no período da manhã, enquanto os de técnico farão pela tarde.

Requisitos

Para tomar posse do cargo de contador, é preciso ter concluído curso de graduação em ciências contábeis, bem como registro no órgão de classe. Já para técnico de controle externo, a exigência é possuir nível superior em qualquer área.





Os aprovados serão remunerados com o salário total de R$ 10.175,24, composto por: