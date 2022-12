Concurso IFPR: editais publicados ofertam 183 vagas de professores e técnicos

(foto: Divulgação)





Os interessados podem se inscrever por meio do site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), banca organizadora do certame. As inscrições serão abertas em 16 de janeiro e seguirão até 16 de março de 2023. Os salários iniciais variam de R$ 1.945,07 a R$ 8.361,33, de acordo com a carreira e o cargo escolhido.





São reservadas vagas, de acordo com legislação específica, para candidatos com deficiência e autodeclarados negros.





A prova objetiva é composta por 35 questões, a aplicação está prevista para ser realizada em 21 de maio de 2023, a partir das 14h30, em Capanema, Cascavel, Curitiba, Ivaiporã, Londrina, Palmas, Telêmaco Borba e União da Vitória, municípios paraenses.

Concurso para docentes

O concurso para docente do IFPR, que é regido pelo edital nº 160, oferta 120 vagas em 29 especialidades, com lotação em 24 cidades do Paraná.





A taxa de inscrição é no valor de R$ 220 e o pagamento deverá ser efetuado até 17 de março. Terão direito a isenção, os candidatos financeiramente hipossuficiente, de família de baixa renda e registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As isenções deverão ser solicitadas até 23 de janeiro de 2023.





Compõem esta seleção:

Prova de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório;

Prova de desempenho didático, de caráter classificatório e eliminatório;

Prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório.

Concurso para técnicos administrativos em Educação

Regido pelo Edital nº 162, o certame para técnico do IFPR oferece 63 oportunidades em 24 cargos para 22 municípios paranaenses.





O valor da taxa de inscrição é de R$ 200 para as vagas de nível E; e R$ 120 para as vagas dos níveis C e D.





O pagamento deve ser realizado até 17 de março, por meio do sistema PagTesouro e poderá ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.



A seleção será composta por etapa única: prova de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

Consta no Diário Oficial da União dois editais para o concurso público do Instituto Federal do Paraná (IFPR) para provimento de 183 vagas de docentes e técnicos administrativos em educação (TAE). Ambos os editais, nº 160 (docentes) nº 162 (técnicos) , foram publicados na edição desta quarta-feira (28/12).