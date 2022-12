Advogacia-Geral da União lança concurso com salário inicial de R$ 21 mil

A Advogacia-Geral da União (AGU) publicou nesta terça-feira (26/12) três editais de concurso público para o nível superior. Ao todo, são disponibilizadas 300 vagas e o salário inicial é de R$ 21.014,49. Interessados deverão fazer as inscrições entre os dias 9 de janeiro e 7 de fevereiro de 2023.

Interessados deverão fazer as inscrições entre os dias 9 de janeiro e 7 de fevereiro de 2023

Os cargos oferecidos são de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal, sendo distribuídas 100 vagas por função. Em cada uma, 75 vagas são para ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros, além do cadastro de reserva.

UFJF abre concurso para professores de carreira no magistério superior

Banco do Brasil abre concurso com 4.000 vagas de escriturário

Os editais foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) e as inscrições podem ser feitas no site da Cebraspe . A taxa é de R$ 180.