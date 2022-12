Concurso TCE-GO: lista dos aprovados já está disponível

(foto: Marcos-Santos/USP-Imagens)

Consta no Diário Oficial do Estado de Goiás (a partir da página 24) desta segunda-feira (19/12) a lista dos candidatos aprovados nas provas objetiva do concurso do Tribunal de Contas de Goiás (TCE-GO) . A lista também está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

Os resultados de todos os candidatos que realizaram as provas já podem ser consultados individualmente no site da (FCC). O acesso à folha de resposta de ambas as provas ficará disponível durante o período recursal, 20 a 22 de dezembro.