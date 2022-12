Concurso PPGG-DF: período de inscrições será encerrado nesta sexta (16/12)

(foto: Divulgação)

O período de inscrições do concurso da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (PPGG-DF) será encerrado nesta sexta-feira (16/12) . Interessados podem se inscrever até às 22h, por meio do site da banca organizadora, o Iades.

São ofertadas 250 oportunidades, sendo 150 destinadas ao cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental, e 100 para gestor em políticas públicas e gestão governamental, em diversas especialidades.

Para efetivar a inscrição é necessário que o candidato efetue o pagamento da taxa de inscrição até 21 de dezembro. O valor da taxa varia de acordo com o cargo, sendo R$ 79 para a cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental e R$ 54 para analista.

As vagas são destinadas para provimento imediato, além de formação de cadastro reserva. Compõem esta seleção:

Aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de gestor;

Curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de gestor; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de gestor.

Os aprovados no certame serão contemplados com a remuneração inicial de R$ 7.760, para o cargo de gestor, e R$ 4.940, para analista.

Outras vagas

Diversas vagas de concursos públicos estão abertas nesta semana. Os certames contemplam mais de 3,7 mil vagas, além do cadastro de reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade.Entre os certames com inscrições abertas, está o certame do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que oferta 30 oportunidades para o cargo de juiz de direito substituto da justiça do DF, cuja remuneração oferecida é de R$ 32.004,65.

Veja aqui outras oportunidades

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins