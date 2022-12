Edital do concurso DPE-SP é republicado com aumento na remuneração

(foto: DPE-SP/Divulgação) O edital do próximo concurso público da Defensoria Pública de São Paulo foi republicado nesta terça-feira (13/12). O documento teve alterações no valor da remuneração inicial, que passou de R$ 3.082,54 para R$ 3.560,33.





Organizado pela Fundação Vunesp , o certame oferta vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de oficial. Para tomar posse do cargo, os aprovados deverão ter certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de carteira nacional de habilitação, na categoria mínima “B”.





As inscrições poderão ser realizadas no período de 15 de dezembro a 26 de janeiro de 2023, por meio do site da banca organizadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 72.





A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático estabelecido no edital. O exame terá duração de quatro horas e será aplicado em 19 de março de 2023.





São atribuições deste cargo: desempenhar atividades de apoio administrativo e técnico nas diversas áreas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, conforme previsão da Lei Complementar nº 1.050/2008, Deliberação CSDP nº 111/2009 e demais atos reguladores.