Concurso INSS: Cebraspe disponibiliza consulta do gabarito para candidatos de Guarulhos

(foto: INSS/Reprodução) Estão disponíveis os gabaritos preliminares e cadernos de provas do concurso público do INSS para os candidatos da Gerência Executiva (GEX) de Guarulhos, em São Paulo. Os candidatos podem consultar os documentos no site do Cebraspe, banca examinadora.





Segundo o cronograma, os gabaritos oficiais serão liberados em 19 de dezembro. O prazo para interpor com recursos ficará aberto entre os dias 14 a 17 deste mês. Já a divulgação do resultado final da primeira etapa, assim como a convocação para avaliação biopsicossocial e participação do processo de heteroidentificação estão previstos para o dia 30.





O concurso do INSS está ofertando mil vagas imediatas e outras oportunidades para formação de cadastro reserva no cargo de técnico do seguro social, com salários iniciais de R$ 5.905,79.





No dia de aplicação das provas, os candidatos relataram desorganização e atraso na entrega dos materiais. A confusão fez com que os candidatos que fariam a prova na Universidade de Guarulhos fossem embora sem terem os exames aplicados.





Após o ocorrido, o Cebraspe remarcou a prova para aqueles que haviam perdido o exame. A prova foi realizada no último domingo (11), e contou com 120 questões, divididas entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos.