Gabarito preliminar da prova do cargo de agente do concurso da PC-GO é divulgado

(foto: PC-GO/Divulgação)

Atenção, candidatos do cargo de agente do concurso da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). O gabarito preliminar da prova já está disponível no site da banca organizadora do certame, o Instituto AOCP.

Também já está aberto o período recursal. Os recursos podem ser interportos, por meio da página oficial da seleção, até a próxima quinta-feira (15/12).



As provas, objetiva e discursiva, foram aplicadas no último domingo (11/10). A prova objetiva foi composta por questões de múltipla escolha, distribuídas por áreas de conhecimento, variando de acordo com o cargo. Cada item desta etapa tem cinco alternativas, sendo que cada questão tem apenas uma alternativa correta.

Os candidatos também serão submetidos a avaliação de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação da vida pregressa e investigação social. Posteriormente, os candidatos terão que participar do curso de formação, cuja carga horária também varia de acordo com a função.

Cabe frisar que o certame também oferece vagas para os cargos de delegado de polícia substituto, papiloscopista policial e escrivão de polícia. Os exames estão sendo aplicados em datas diferentes, variando de acordo com o cargo. Na próxima quinta-feira (15/12) é a vez dos candidatos a função de escrivão de polícia.

Foram registradas, de acordo com o Instituto AOCP, 122.887 inscrições. Os mais de 120 mil inscritos concorrerão a 864 vagas asseguradas pelo edital. O cargo de agente foi o posto com o maior número de inscritos, 55.029 concorrentes.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins