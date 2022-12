Concurso Detran-DF: Banca publica gabaritos preliminares para analistas e técnicos

Estão disponíveis os gabaritos preliminares das provas objetivas e discursivas do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) . Os documentos estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A prova objetiva foi composta por 60 questões distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos. A pontuação mínima exigida é de 45 pontos, ou seja, 50% do valor total do exame. Já o exame discursivo foi aplicado somente para os analistas, composto de questão de conhecimento específico.





O resultado final do concurso será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado via internet, no site do IBFC. Clique aqui e confira os gabaritos do concurso do Detran-DF.