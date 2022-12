Guarda Metropolitana de Palmas abre novo concurso com a oferta de 100 vagas

(foto: Prefeitura de Palmas/Divulgação)



A Guarda Metropolitana de Palmas lançou edital de novo concurso para provimento de 100 vagas para o cargo de guarda. Das oportunidades ofertadas, 50 são de preenchimento imediato e as 50 restantes são para cadastro reserva.

Para participar, é necessário possui ensino médio completo e idade entre 18 e 45 anos. O salário inicial da carreira é de R$ 3.440,77, acrescido de gratificação de atividade perigosa, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo ser ajustada em turnos ou jornadas de trabalho que atendam às especificidades do cargo.





Os participantes da seleção serão avaliados por meio de seis etapas, compostas por:

Prova objetiva;

Exame físico;

Avaliação psicológica;

Avaliação médica;

Comprovação de idoneidade moral; e

Curso de formação.

A prova objetiva possui previsão de ser aplicada no dia 2 de abril de 2023. O período de inscrição começará em 19 de dezembro e seguirá até 2 de fevereiro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 90, podendo ser pago até 3 de fevereiro. Aqueles que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e os doadores de sangue são isentos do pagamento.





A seleção possui, ainda, reserva de vagas de 20% destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos, e 5% para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência.