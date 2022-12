Edital do concurso TRT-GO é retificado; confira as alterações

(foto: TRT-GO/Divulgação)



Foi retificado o edital do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. As modificações foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7/11). As alterações foram referentes ao provimento dos cargos.

Com as novas mudanças no documento, o TRT da 18ª Região poderá ceder candidatos aprovados no concurso a outros órgãos do Poder Judiciário da União, com sede em Goiás, para fins de nomeação, obedecida a respectiva classificação e conveniência administrativa, com observância da identidade do cargo e do expresso interesse do candidato.





O concurso do TRT de Goiás está ofertando 24 oportunidades, mais formação de cadastro de reserva, para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades.









As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de janeiro de 2023, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , banca organizadora. O valor da inscrição varia de acordo com o cargo, sendo R$ 70,00 para técnico e R$ 90,00 para analista.