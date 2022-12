Concurso do Detran-DF registra mais de 265 candidatos por vaga

(foto: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

A banca organizadora do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), o IBFC, divulgou nesta terça-feira (6/12) a estatística de inscritos no certame. O processo seletivo oferta 366 vagas, sendo 126 para analista em atividades de trânsito e 240 técnico em atividades de trânsito. A remuneração chega a R$ 6.437,50.

Segundo a banca foram registradas 97.130 inscrições cuja maioria, 72.527, foram para o cargo de técnico em atividades de trânsito. O quantitativo representa cerca de 265 candidatos por vaga. Levando em conta somente os inscritos para o cargo de técnico, a concorrência ainda fica maior e chega a 302 pessoas por oportunidade. O número é um pouco menor do que a primeira lista divulgada pelo IBFC, antes dos recursos, quando foram apontadas 117 mil inscrições no processo seletivo.

Os candidatos serão avaliados por meio de aplicação de prova objetiva e discursiva. A prova objetiva será composta por 60 questões distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos. A pontuação mínima exigida é de 45 pontos, 50% do valor total do exame.





Último concurso Realizado em 2012, o último certame do Detran-DF foi organizado pela Fundação Universa e ofereceu 100 vagas imediatas para o cargo de agente da carreira de policiamento e fiscalização, além de formação de cadastro reserva. Na época, 19.547 candidatos se inscreveram no concurso, que teve uma concorrência de cerca de 195 pessoas por chance ofertada. As oportunidades foram para o nível superior, com remuneração inicial no valor de R$ 5.485,24 para uma jornada de 40 horas semanais.



Já a prova discursiva, somente para analista, será composta de uma questão de conhecimento específico. O candidato deverá redigir no mínimo 15 e no máximo 20 linhas. Ambos os exames serão aplicados em 1º de dezembro.