Concurso Senado: resultado preliminar das provas objetivas é divulgado

O certame oferta 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro de reserva. No total, foram registradas 83.059 inscrições para todos os cargos. Agora, os candidatos aguardam a divulgação do resultado provisório da prova discursiva.

As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68

O prazo de validade desta seleção é de 24 meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.