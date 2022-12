Edital de abertura do concurso da Câmara de Guarulhos é publicado; confira

(foto: Divulgação)









O prazo de validade deste certame será de dois anos contado da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do presidente da Câmara, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo.



As provas objetivas terão o prazo de três horas para cargos de ensino médio e seis horas para nível superior. Já a duração das provas dissertativas será de duas horas para todos os cargos.

A Câmara de Guarulhos, em São Paulo, lançou nesta segunda-feira (5/11) o edital de abertura do concurso público que oferta 428 vagas, sendo 214 para preenchimento imediato e 214 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são distribuídas em diversos cargos, com opções para quem tem ensino médio e superior. Os ganhos iniciais variam de R$ 3.468 a R$ 8.650.Leia aqui o edital na íntegra.O período de inscrições já está aberto e segue até até 31 de dezembro. Interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Consuplam, banca organizadora do certame. As taxas são no valor de R$ 30 para cargos de ensino médio e R$ 40 para cargos de ensino superior.Compõem o concurso as provas objetiva e discursiva. A avaliação objetiva será aplicada, provalvelmente, em 5 de março para os cargos de nível superior e 12 de março para as carreira de ensino médio. Já a prova discursiva será realizada na data provável de 16 de abril, no período da manhã para os cargos de nível superior e à tarde para ensino médio.