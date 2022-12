Vagas da semana! Confira mais de 2 mil oportunidades em concursos com inscrições abertas

Receita Federal

O tão aguardado edital de abertura do concurso público da Receita Federal foi publicado. As vagas são destinadas para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário, cuja remuneração, respectivamente, é no valor de R$ 21 mil e R$ 11,6 mil. Ao todo são ofertadas 699 vagas. As inscrições ficarão abertas no período entre 12 de dezembro e 19 de janeiro de 2023. Saiba mais!

TJDFT

Estão abertas as inscrições do concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Os candidatos poderão se inscrever até o dia 27 de dezembro, por meio do site do Cebraspe, banca examinadora. O edital está com 30 oportunidades abertas para o cargo de juiz de direito substituto da justiça do DF. O certame oferta salários iniciais de R$ 32.004,65. Saiba mais!

TRT-GO

São ofertadas vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades. As oportunidades somam 24, além do cadastro de reserva. Insteressados podem se inscrever até 4 de janeiro de 2023. O salário inicial chega R$ 14.271,70. Saiba mais!

Semad-GO

Aqueles que desejarem se inscrever no concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO) têm até 8 de janeiro para se inscrever. O certame oferta 196 vagas destinadas para cargos de nível técnico e superior. Do total de oportunidades, 70 são destinadas para o cargo de técnico ambiental e 126 para analista ambiental. O salário ofertado é de R$ 4.020,09. Saiba mais!

Sesab

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria do estado da Bahia ficará aberto até 15 de dezembro. Organizado pelo Instituto AOCP, o certame oferece 1.073 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são para as cidades de Salvador e Ribeira do Pombal, no estado da Bahia. Os salários ofertados varia entre R$ 1.475,88 a R$ 4.657,15. Saiba mais!

Segep-RO

Estão abertas as inscrições do concurso público da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas de Rondônia (Segep-RO). O certame oferta mais de mil oportunidades, sendo 78 de preenchimento imediato e as demais para formação de cadastro reserva. O prazo para se inscrever será encerrado em 15 de dezembro. Os aprovados receberão salário inicial entre R$ 2 mil e R$ 4.917,86, além dos benefícios. Saiba mais!

CBM-SC

O Corpo de Bombeiro de Santa Catarina publicou dois editais. O primeiro oferta 15 vagas para ingresso no Curso de Formação de oficiais. O período de inscrições já está aberto e segue até 2 de janeiro. A remuneração chega a R$ 18.589. Saiba mais.

Já o segundo oferta 250 vagas, sendo 200 vagas para homens e 50 vagas para mulheres para ingresso no curso de formação de praças (CFP) da instituição, no cargo de soldado bombeiro militar. O período de inscrições será encerrado em 5 de janeiro. A remuneração inicial chega a R$ 6.000. Saiba mais!

TCE-ES

A seleção é destinada para o provimento de vagas no cargo de conselheiro substituto, cujo salário inicial é de R$ 33.689,11. É ofertada somente uma vaga imediata, as demais são destinadas para cadastro de reserva, observado o prazo de validade do certame, que a priori é de dois anos. As inscrições estarão abertas até 5 de janeiro de 2023. Saiba mais!

UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu um concurso público para provimento de 31 vagas. Organizado pela Comissão Permanente do Vestibular (Copeve/UFMG), o certame conta com salários iniciais de até R$ 4,6 mil. Os interessados em participar do certame poderão se inscrever até 12 de dezembro, no site da banca. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 165. Saiba mais!

TCE-ES

Foi publicado o edital do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). O certame abriu 20 vagas para o cargo de auditor de controle externo, divididas entre diversas especialidades. Os aprovados na seleção receberão o salário inicial de R$ 13.700,86. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da FGV, no período até 12 de dezembro. Saiba mais!