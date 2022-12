Concurso TRT-GO: edital de abertura é publicado; salário chega R$ 14 mil

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na cidade de Goiânia (GO), com previsão de aplicação para o dia 12 de fevereiro de 2023, nos seguintes períodos:

Período da manhã: para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades;

Período da tarde: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades As provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos terão caráter habilitatório e classificatório e serão avaliadas, cada uma, na escala de zero a 10. Na prova discursiva o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido no edital.

O valor dos salários para o cargo de analista varia entre R$ 12.455,30 para todas as áreas/especialidade, exceto para o cargo de analista judiciário – Área Judiciária – Especialidade oficial de justiça avaliador federal cujo salário é R$ 14.271,70. Já para o cargo de técnico, o vencimento será R$ 7.591,37 (incluída a GAS – Gratificação de Atividade de Segurança).



São ofertadas vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, em diversas especialidades. As oportunidades somam 24, além do cadastro de reserva. Insteressados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora no período entre 5 de dezembro e 4 de janeiro de 2023. O valor da inscrição varria de acordo com o cargo, sendo R$ 70,00 para técnico e R$ 90,00 para analista.