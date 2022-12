Processo Seletivo Simplificado 010/2022 do SAMU para contratação de Médicos

(foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

Até o dia 06 de dezembro estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado 010/2022, especial para contratação temporária e para formação de Cadastro de Reserva para Médicos do CIS-URG.









Cronograma:

25/11/2022 Publicação do edital

26/11/2022 a 06/12/2022 Período de Inscrições

12/12/2022 Resultado preliminar da Etapa Única

13/12/2022 Interposição de recursos da Etapa Única

14/12/2022 Resultado de recursos da Etapa Única

15/12/2022 Resultado Final da Etapa Única do Processo Seletivo Simplificado

15/12/2022 Homologação do Processo Seletivo Simplificado





A carga horária é de 24 horas semanais e o salário é de R$8346,00, mais benefícios.





Os candidatos devem ler atentamente o edital e seguir todas as orientações contidas nele para a efetivação da inscrição.