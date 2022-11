Concurso SESAB: período de inscrições será aberto em dezembro

(foto: Divulgação)

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria do estado da Bahia será aberto na proxíma sexta-feira (2/12). Organizado pelo Instituto AOCP, o certame oferece 1.073 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são para as cidades de Salvador e Ribeira do Pombal, no estado da Bahia. Os salários ofertados varia entre R$ 1.475,88 a R$ 4.657,15.

Leia aqui o edital completo!

Interessados poderão se inscrever no período entre 2 de dezembro a 15 de dezembro por meio do site da banca organizadora. Para efetivar a inscrição é necessário efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 48,00 para as vagas de nível médio e técnico e R$ 68,00 para as vagas de nível superior.



Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato de baixa renda que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As solicitações devem ser feitas no período entre dois a cinco de dezembro.

Esta seleção contará com duas etapas. A primeira será a aplicação da provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será composto por 50 questões, as questões serão distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da prova terá cinco alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.

As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de zero a cinquenta pontos, considerando-se aprovado nesta fase o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25 pontos. A data provável da aplicação da prova é 15 de janeiro de 2023.



Já a segunda etapa consiste na avaliação de títulos de caráter classificatório, será realizada para todas as vagas. A data para preencher o Formulário de Cadastro de Títulos e o período em que os títulos e comprovantes deverão ser enviados através de link específico, serão divulgados em edital a ser publicado oportunamente.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes