Concurso INSS: Consulta ao gabarito e caderno de provas já está disponível

(foto: Marcello Casal Júnior/Agência Brasil)

O Cebraspe divulgou nesta terça-feira (29/11) o gabarito preliminar da prova objetiva do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . A consulta individual ao gabarito preliminar e caderno de provas pode ser realizada por meio da página oficial do certame.

O prazo recursal já está aberto. Quem desejar interpor recursos tem até 2 de dezembro, por meio dos links abaixo:

As avaliações tiveram a duração de três horas e 30 minutos. Os exames foram aplicados no último domingo (27/11) nas cidades das 97 gerências regionais. Nos estados de Espírito Santo, Pará e Rio de Janeiro, as provas também foram aplicadas em outros municípios.

Os aprovados também serão submetidos a um curso de formação que será realizado em nove capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O curso terá carga horária de até 180 horas presenciais. O candidato matriculado receberá uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.

A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio alimentação, no valor de R$ 458.

Provas remarcadas em Guarulhos

Candidatos que iriam fazer a prova na Universidade de Guarulhos e não conseguiram fazer poderão refazer os exames. Por meio de comunicado, o Cebraspe remarcou as provas para 11 de dezembro.



No domingo, os participantes de Guarulhos, em São Paulo, relataram desorganização e atraso na entrega dos materiais. A confusão fez com que os candidatos que fariam a prova na Universidade de Guarulhos fossem embora sem terem os exames aplicados.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins