Edital do concurso da Seagri-DF é retificado; Inscrições serão encerradas amanhã (30)

As alterações no documento são referentes aos requisitos das vagas para pessoas com deficiência. A listagem com a análise preliminar dos pedidos de atendimento especial será divulgada no site da banca na data provável de 9 de dezembro.





Após a divulgação da listagem, será concedido o prazo de quatro dias úteis para a interposição de recursos. O certame está ofertando 224 vagas de preenchimento imediato e 618 oportunidades para formação de cadastro de reserva.





As chances são destinadas aos cargos de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária e técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, nas seguintes especialidades:





Analista:



administrador;

biólogo;

contador;

economista;

direito e legislação;

médico veterinário;

nutricionista;

químico;

zootecnista.

Técnico:



técnico de laboratório;

agente administrativo;

O quadro de vagas do certame da Seagri conta, ainda, com a reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e hipossuficientes. A remuneração inicial é de R$ 6.792,50, para técnico, e R$ 10.670, para analista.

Inscrições serão encerradas nesta quarta (30)





Aqueles que ainda não se inscreveram no concurso da Seagri-DF têm até esta quarta (30) para se candidatarem. Os interessados devem acessar o site da banca organizadora, Instituto Iades.

Para efetivar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa, que varia entre R$ 54 e R$ 59, a depender do cargo escolhido.