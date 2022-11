Concurso INSS: divulgação do gabarito está previsto para esta terça (29/11)

(foto: Ed Alves/CB/DA PRESS)

O gabarito preliminar da prova objetiva do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser publicado na proxima terça-feira (29/11). A data está prevista do cronograma oficial do certame.

As avaliações tiveram a duração de três horas e 30 minutos. Os exames foram aplicados no último domingo (27/11) nas cidades das 97 gerências regionais. Nos estados de Espírito Santo, Pará e Rio de Janeiro, as provas também foram aplicadas em outros municípios.



Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 incrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas para o cargo de técnico do seguro social. O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.

Para ser aprovado nesta etapa o candidato deverá obter nota superior ou igual a: 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos; 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos; 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Os aprovados também serão submetidos a um curso de formação. O curso de formação será realizado em nove capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O curso terá carga carga horária de até 180 horas presenciais. O candidato matriculado receberá uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.

A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio alimentação, no valor de R$ 458.

Provas serão reaplicadas em Guarulhos/SP

Por meio de nota, o Cebraspe, banca organizadora do certame, informou que as provas serão reaplicadas para os candidatos de Guarulhos. "A nova data de aplicação para esses candidatos será divulgada em breve por meio de edital específico", informa a banca organizadora.



A medida foi tomada após os participantes, por meio das redes sociais, relaterem desorganização e cerca de três horas e meia de atraso na Universidade de Guarulhos, em São Paulo.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes