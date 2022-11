Vagas da semana! Confira mais de 9,2 mil oportunidades em concursos com inscrições abertas

(foto: Unsplash/Reprodução)



Diversas vagas de concursos públicos estão abertas nesta semana! Os certames contemplam mais de 9,2 mil vagas, além do cadastro de reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira todas as chances abaixo:

Prefeitura municipal de Luziânia (GO)









A prefeitura de Luziânia (GO) lançou um concurso público para provimento do quadro de pessoal efetivo e formação de cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Educação do município. O certame oferta 1.926 vagas de professor, sendo 321 vagas para provimento imediato e 1.605 vagas para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 7 de dezembro. Saiba mais!

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios









O certame abriu 30 oportunidades para o cargo de juiz de direito substituto da justiça do DF. Deste quantitativo, 23 serão para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 6 para os candidatos negros (pretos e pardos). Os aprovados na seleção serão contemplados com o salário inicial de R$ 32.004,65. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 27 de dezembro. Saiba mais!

TCM-SP









O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) tornou pública a reabertura das inscrições do concurso para o preenchimento de vagas nos cargos de auxiliar técnico de controle externo e auditor de controle externo. São ofertadas 117 vagas, sendo 20 vagas para auxiliar técnico e 97 para auditor. O novo período de inscrições ficará aberto entre 28 de novembro e 27 de dezembro. Saiba mais!

IFRJ









O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) lançou novo processo seletivo simplificado. A seleção oferta 34 vagas para professor substituto em diversas especialidades. O período de inscrições estará aberto entre 28 de novembro e 15 de dezembro. Saiba mais!

Universidade Federal do RS









Foi publicado o edital do concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O certame está com mais de 150 oportunidades abertas para todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação. Os salários iniciais variam entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, de acordo com o cargo almejado. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de dezembro. Saiba mais!

Seas-RO









O concurso público da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia (Seas-RO) oferta mais de mil vagas - de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva - para cargos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro. Aqueles que forem nomeados receberão salário inicial de até R$ 4.917,86, além de benefícios. Saiba mais!

SEC-BA







A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) divulgou dois editais de novo processo seletivo. A seleção oferta 2.115 vagas temporárias destinadas para professores em três especialidades e mediadores. O período para se inscrever encerra no dia 04 de dezembro. Saiba mais!

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões/RS









A Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões, localizada no Rio Grande do Sul, abriu novo concurso público destinado ao preenchimento de 55 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de acordo com o cargo e nível de escolaridade, fixado entre R$ 4.606,26 e R$ 13.605,63. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 9 de dezembro. Saiba mais!

Prefeitura de Salto de Pirapora/SP









A Prefeitura de Salto de Pirapora, em São Paulo, abriu um novo concurso público para provimento de 76 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os aprovados receberão o salário inicial entre R$ 1.750,73 a R$ 7.351,06, a depender da função exercida. As inscrições permanecerão disponíveis até 30 de novembro. Saiba mais!

IFMS









O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu um novo concurso público com a oferta de 27 vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Os aprovados receberão o salário inicial entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18, a depender da titulação - graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 8 de dezembro por meio do site do Instituto Idecan. Saiba mais!

Secretaria de Boa Vista









A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista lançou o edital de abertura do novo concurso do órgão. Ao todo, são ofertadas 771 vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas aos cargos de professor pedagogo, arte educador e professor de educação física. O período de inscrições será encerrado em 9 de dezembro. Saiba mais!

UFPB









Estão abertas as inscrições do concurso público da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O certame está com 92 oportunidades abertas para nível profissionalizante, médio e superior. Interessados podem se inscrever até 6 de dezembro, e poderão ser feitas por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca examinadora. Os aprovados no certame receberão o salário inicial de até R$ 4.180,66. Saiba mais!

Seap-RJ









A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap/RJ) tornou publico o edital de abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 82 profissionais de categoria funcional de nível superior. O período de inscrições ficará aberto até 1º de dezembro de 2022. O valor da remuneração varia de acordo com o posto e pode chegar a R$ 8.823,31. Saiba mais!

Seger-ES









São ofertadas 200 vagas para o cargo de analista do executivo, posição que exige nível superior em qualquer área. O período de inscrições será encerrado em 13 de dezembro. O valor do salário inicial é de R$ 6.582,60, acrescidos de auxílio alimentação no valor de R$ 300. Saiba mais!

PM-CE









A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) tornou público o edital de abertura do concurso público destinado ao provimento de 113 vagas mais cadastro de reserva (187 vagas) para o cargo de 2º tenente do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar (QOPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O período de inscrições ficará aberto até 21 de dezembro. A remuneração pode chegar a R$ 8.084,05. Saiba mais!

Ceeteps









Foi aberto o concurso público do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps), localizado em São Paulo, com a oferta de 1.120 oportunidades. Os aprovados na seleção serão remunerados com os salários iniciais de R$ 1.689,53 para agente técnico e administrativo; R$ 3.068,65 para bibliotecário; e R$ 4.737,56 para especialista em planejamento educacional, obras e gestão (todas as áreas). As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de dezembro. Saiba mais!

TCE-ES









A seleção é destinada para o provimento de vagas no cargo de conselheiro substituto, cujo salário inicial é de R$ 33.689,11. É ofertada somente uma vaga imediata, as demais são destinadas para cadastro de reserva, observado o prazo de validade do certame, que a priori é de 2 anos. As inscrições estarão abertas até 5 de janeiro de 2023. Saiba mais!

PM e CBM -BA









O governo da Bahia tornou público o edital de abertura do concurso de provas para admissão no Curso de Formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia (CFOPM/2022) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CFOBM/2022). O total de vagas ofertadas é de 140, sendo 100 CFOPM/2022 e 40 para o CFOBM. O período de inscrição ficará aberto até 4 de dezembro. A remuneração pode chegar a R$ 3.241,89. Saiba mais!

Seagri-DF









Estão abertas as inscrições do concurso público da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF). Os candidatos podem se inscrever no site do Instituto Iades até 30 de novembro. A Seagri-DF está ofertando 224 vagas de preenchimento imediato e 618 oportunidades para formação de cadastro de reserva. Saiba mais!

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte





Foi aberta mais uma oportunidade para os concurseiros que desejam seguir a carreira de bombeiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBM-RN) lançou edital com a oferta de 104 oportunidades, sendo 102 para soldado e 2 para oficiais de saúde. Os candidatos poderão se inscrever até 30 de novembro. Saiba mais!

UFMG









A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu um concurso público para provimento de 31 vagas. Organizado pela Comissão Permanente do Vestibular (Copeve/UFMG), o certame conta com salários iniciais de até R$ 4,6 mil. Os interessados em participar do certame poderão se inscrever até 12 de dezembro, no site da banca. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 165. Saiba mais!

TCE-ES