Concurso Seas-RO: Inscrições abertas para mais de mil vagas

Estão abertas as inscrições do concurso público da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia (Seas-RO). O certame oferta mais de mil vagas - de preenchimento imediato e formação de cadastro reserva - para cargos de nível médio e superior.

As vagas de nível médio são destinadas aos cargos de técnico de enfermagem; técnico em informática; agente em atividades administrativas; e motorista. As vagas de nível superior contemplam as seguintes carreiras:

serviço social;

enfermagem;

administração;

psicologia;

nutrição;

ciências sociais;

sociologia;

antropologia;

pedagogia;

comunicação social;

fisioterapia;

terapia ocupacional;

arquitetura;

engenharia civil;

letras;

ciências contábeis;

economia;

estatística;

direito; e

fonoaudiologia.





As inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro por meio do site do Instituto Consulplan , banca examinadora. As taxas de inscrição são entre R$ 65 a R$ 80, dependendo do cargo escolhido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, com a previsão de serem aplicadas no fim de janeiro de 2023, e análise de títulos, destinado para todos os cargos.