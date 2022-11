Concurso SEDUC-GO: resultado preliminar das provas discursivas é publicado

(foto: Reprodução)

Foi publicado o resultado preliminar das provas discursivas do certame da Secretaria de Educação de Goías (SEDUC-GO) . Ele está disponível no site oficial do concurso . As provas foram aplicadas em 26 cidades e em 128 locais de provas, de forma simultânea em 25 de setembro. O edital de abertura deste certame foi publicado em julho . O concurso oferta 5.050 vagas no cargo de professor nível III em diversas especialidades. Além das provas objetiva e discursivas, compõem a seleção as seguintes etapas: perícia médica para candidatos que se declararam com deficiência e avaliação de títulos.

Aprovados receberão um salário mensal de R$ 1.971,69, para carga horária de 20 horas semanais; R$ 2.957,53 para professores que cumprirem 30 horas semanais e R$ 3.943,37 para os profissionais que cumprirem uma jornada semanal de 40 horas.

Além do vencimento base, serão ascrecidos auxílio-alimentação no valor de R$ 500 e auxílio aprimoramento continuado.



Os convocados serão nomeados entre 2023 a 2026. Em todos os anos serão nomeados nos meses de abril, maio e setembro. O quantitativo de aprovados nomeados em cada mês varia entre 315 e 316.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes