Vivo abre 400 vagas de estágio; 50% são exclusivas para talentos negros

Para ser ainda mais inclusivo, inglês não será exigido. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade (foto: Pexels/Pixabay )





A empresa procura por candidatos que tenham perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo. Os selecionados passarão por uma trilha de desenvolvimento composta por temas baseados nos norteadores da cultura digital colaborativa da companhia: abertura, atitude digital, curiosidade e fazer acontecer com responsabilidade.



Para participar, é necessário ser universitário com formação prevista entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025. Para cursos de tecnólogo serão aceitos estudantes com conclusão acadêmica entre julho de 2024 a julho de 2025. Além disso, a capacitação contará com temas relevantes, como o desenvolvimento de competências comportamentais; metodologias e ferramentas; cultura e diversidade; negócios; história e cultura da Vivo. "Entendemos que essa trilha de desenvolvimento é o caminho para os estagiários escreverem uma história de conquistas e o nosso papel é viabilizar. Por isso, iremos prepará-los para assumirem suas melhores versões e se tornarem profissionais de sucesso. Aqui na Vivo há muitas oportunidades de aprendizado, de vivenciar a inovação e fazer parte da transformação digital", destaca Niva Ribeiro, VP de pessoas da Vivo.

Os benefícios





A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que tem uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia. Além disso, a empresa oferece programa de idiomas, day off de aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente duas vezes por semana.

Os estagiários de São Paulo poderão aproveitar ainda o espaço de bem-estar na sede da Vivo, no edifício Eco Berrini, quase 600 m² dedicados integralmente à saúde, com equipe multidisciplinar de acupunturistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, sala para meditação, ioga, incluindo a clínica Albert Einstein. Os atendimentos estarão disponíveis também de forma online, para quem ficar alocado fora da capital paulista, exceto o de acupuntura.

O Programa de Estágio Vivo 2023 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos entre fevereiro e março de 2023. As inscrições vão até o dia 06 de janeiro de 2023 e os interessados devem acessar o site.









A Vivo divulga seu Programa de Estágio Vivo 2023 que está com 400 vagas abertas e metade delas são exclusivas para universitários negros, reforçando o compromisso de diversidade e inclusão da companhia.O processo seletivo é on-line e as oportunidades são para candidatos de 16 localidades do país: São Paulo, Campinas (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro, Brasília (DF), Belo Horizonte, Belém, Recife, Manaus, Curitiba, Londrina (PR), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre, Salvado , Florianópolis e Maceió.Leia também: PBH prevê contratação de 800 estagiários até dezembro. Para ser ainda mais inclusivo, inglês não será exigido. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.