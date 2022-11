PCDF divulga o resultados e novo cronograma do concurso destinado para agentes

(foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Senado)

Polícia Civil do Distrito Federal publicou na edição desta quinta-feira (10/11) do Diário Oficial do DF os resultados do concurso público destinado para agente de polícia. Foram divulgados os resultados finais da avaliação psicológica e o provisório da sindicância de vida pregressa e investigação social dos candidatos.

Confira aqui a lista completa, a partir da página 55.



Conjuntamente foi lançado um cronograma do certame. De acordo com as novas datas, o resultado final da investigação social e de convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros está previsto para 23 de novembro. Já o curso de de formação profissional (CFP) está marcado no periodo entre 13 e 14 de março de 2023

Sobre o concurso

A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1.800 vagas para agente da Polícia Civil, sendo 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.

A seleção teve, inicialmente, o cronograma atrasado devido à pandemia da covid-19. As provas, previstas para serem aplicadas em outubro de 2020, só ocorreram em 22 de agosto de 2021. Saiba mais sobre o concurso aqui.

O concurso foi, novamente, suspenso em dezembro de 2021. A decisão partiu da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF e teve como base um pedido de oito candidatos que concorrem ao cargo de agente nas vagas reservadas para negros e pardos.



Além da seleção para agentes, a PCDF está realizando também o concurso com 300 vagas para escrivães. As provas foram aplicadas em agosto e o resultado provisório da prova de capacidade física foi divulgada em agosto.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori