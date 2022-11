Concurso PG-DF: resultado final de provas discursivas é divulgado

(foto: Ed Alves - Correio Braziliense)

O concurso

Foi publicado na página oficial do concurso da Procuradoria Geral do Distrito Federal o resultado das provas discursiva. A lista com as notas também consta no Diário Oficial do DF da última quarta-feira (9/11).O documento também convoca os candidatos para a próxima etapa do certame, a prova oral. A avaliação oral será aplicada no dia 20 de novembro. O exame é de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos poderão acessar o local das provas por meio site do certame a partir de segunda-feira (14/11).Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso oferta vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva destinadas para o cargo de procurador do DF de categoria 1.

Após ser suspenso, o edital do certame foi republicado em abril, com novo cronograma. Os cadastros da seleção, por exemplo, eram para ter si iniciado no dia 4 daquele mês, mas sofreu adiamento, conforme comunicado emitido pelo Cebraspe. O motivo informado foi em razão da necessidade de adequação do cronograma.

O concurso da Procuradoria-geral do Distrito Federal visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Das vagas, são 32 de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda.

Para concorrer, é necessário ter curso de nível superior completo em direito, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios.

O prazo de validade do concurso será de dois anos.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori