Concurso UFPB está com as inscrições abertas com 92 vagas

Estão abertas as inscrições do concurso público da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O certame está com 92 oportunidades abertas para nível profissionalizante, médio e superior, nas seguintes carreiras:

Nível intermediário (Classe C):



Nível médio (Classe D):



Nível superior (Classe E):



Os candidatos inscritos na seleção serão avaliados por meio de realização de provas objetivas e práticas. A prova objetiva será aplicada na data provável de 5 de fevereiro, nas cidades de Areias, Bananeiras, João Pessoa, Mamanguape e Rio Tinto.





Os aprovados no certame receberão o salário inicial de R$ 1.945,07 (Classe C); R$ 2.446,96 (Classe D); e R$ 4.180,66 (Classe E). O regime de trabalho de todos os cargos é composto por 40 horas semanais.





As inscrições estarão disponíveis no período entre 7 de novembro e 6 de dezembro, e poderão ser feitas por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , banca examinadora.Leia mais: Concurso para Perícia de Alagoas ganha novas datas; confira