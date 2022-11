Inscrições do concurso Seger-ES estão abertas com mais de mil vagas

Para efetivar a participação no certame, é necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 68. Ao todo, o certame oferta 200 vagas imediatas e outras 1.800 para formação de cadastro reserva, todas destinadas ao cargo de analista do executivo, em diversas áreas de formação.





Para tomar posse do cargo, é necessário ter concluído curso de nível superior bacharelado, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação, além de registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver.





Confira as áreas disponíveis:



Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Arquivologia;

Artes Plásticas ou Artes Visuais;

Biblioteconomia;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Ciências Sociais;

Comunicação Social;

Direito;

Educação Física;

Engenharia Agronômica;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica;

Estatística;

História;

Letras ou Literatura;

Nutrição;

Pedagogia;

Psicologia;

Serviço Social;

Tecnologia da Informação.

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório. A aplicação das provas será nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. A data prevista para que ocorra o certame é 22 de janeiro de 2023.





A prova objetiva, de múltipla escolha, terá 70 questões, cada uma com cinco opções de resposta, das quais apenas uma será correta. Já a prova discursiva será uma dissertação sobre tema relacionado ao conteúdo programático previsto no edital.