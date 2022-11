Concurso TRT-MA: quase 10 mil inscritos não fizeram a prova

(foto: Agência Brasília/Divulgação)



Segundo o TRT-MA, dos 23.868 candidatos inscritos, apenas 13.959 compareceram para fazer as provas. "O total de pessoas ausentes no exame para analista judiciário foi de 4.274, representando um percentual de 40% de abstenção, e para o cargo de técnico judiciário foi de 5.635, um percentual de 42% de abstenção", afirma o tribunal.









É importante salientar, que o



Ao todo, 7 vagas serão ofertadas, para cargos de técnico judiciário (nível médio), e analista judiciário (nível superior), além de cadastro reserva. Os aprovados no processo receberão a remuneração inicial no valor de R$ 12.455,30, para analista judiciário, e R$ 7.591,37, para técnico judiciário.

As provas objetivas para os cargos de nível médio foram compostas por 70 questões de múltipla escolha, e para os cargos de nível superior por 80 questões. São ofertadas sete (7) vagas e cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, nível superior e de Técnico Judiciário, nível médio.É importante salientar, que o gabarito preliminar das provas já está disponíveis no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas.Ao todo, 7 vagas serão ofertadas, para cargos de técnico judiciário (nível médio), e analista judiciário (nível superior), além de cadastro reserva. Os aprovados no processo receberão a remuneração inicial no valor de R$ 12.455,30, para analista judiciário, e R$ 7.591,37, para técnico judiciário.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão (TRT-MA) , desembargador Carvalho Neto, divulgou o número de abstenção no c oncurso para ingresso de servidores no quadro de pessoal do órgão . As provas objetivas do certame foram aplicadas no último domingo (6/11), em São Luís.