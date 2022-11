Prefeitura de Cuiabá/MT prorroga prazo de inscrição de concurso com 2.162 vagas

(foto: Prefeitura de Cuibá/Divulgação)





A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, np Mato Grosso, tornou público a retificação do edital do concurso destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Secretaria.Ao todo são ofertadas 2.162 vagas. Para pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. Já o percentual de vagas reservadas para cotas raciais (negros e indídenas) é 20%. Confira aqui os cargos contemplados

Com a retificação, interessados no certame podem se inscrever até 21 de novembro. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível médio é de R$ 47,50 e para os cargos de nível superior é de 55,80, exceto para o cargo de médico que é R$ 75,80.



A data da aplicação das provas objetivas não foram alteradas, permanecem previstas para 29 de janeiro. O exame será composto por 60 questões. Os candidatos habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite, estipulado no edital, serão convocados para a Prova de Títulos de caráter classificatório.

Os aprovados serão empossados através do regime estatutário, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá e as normas internas da Prefeitura do Município de Cuiabá. As remunerações variam entre R$ 1.808,18 e R$ 10.575,89. A carga horária também é definida segundo a carreira.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori