Concurso Senado: FGV divulga gabarito preliminar das provas

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso do Senado Federal , divulgou nesta terça-feira (8/11) o gabarito preliminar das provas objetivas. Os exames foram aplicadas no último domingo (6/11).

O documento foi publicado na página oficial do certame. Cabe salientar que os candidatos aos cargos de advogado e consultor realizarão a prova discursiva no dia 27 de novembro.

Foram contabilizadas mais de 83 mil inscrições no concurso. Os inscritos vão disputar 22 vagas para 15 especialidades, além do cadastro de reserva para outras 22 especialidades, portanto a concorrência média é de 3,7 mil candidatos por vaga. O posto de analista registrou o maior número de inscritos, 16.047 candidatos.

As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

R$ 19.427,79 Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

R$ 25.897,76 Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

R$ 33.461,68 Advogado: R$ 33.461,68

