Resultado final do concurso do TJDFT para analista e técnico é homologado

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Foi publicado no Diário Oficial da União a homologação do concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) destinado para provimento de analista judiciário e técnico judiciário. O resultado final do certame foi publicado no dia 27 de outubro.



É valido ressaltar que as vagas ofertadas somavam 112 imediatas (24 para aos cargos de nível médio e médio/técnico e 88 para nível superior). Em relação ao salários, ele varia entre R$ 7.591,36 de R$ 12.455,30, respectivamente. Segundo a lista divulgada em março deste ano, foram registrados quase 140 mil inscrições (75 mil inscritos para técnico judiciário e 57 mil inscrições são para as especialidades de analista judiciário, de nível superior).

Sobre as etapas

O certame foi composto por duas provas (objetiva e discursiva). A prova objetiva foi constituída por 60 questões de múltipla escolha, no qual abrangeu 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos

específicos.

As questões de conhecimentos gerais tiveram as seguintes disciplinas: língua portuguesa: dez questões; ética no serviço público, regimento interno, Lei de Organização Judiciária, provimento geral da Corregedoria e provimento judicial aplicado ao processo judicial eletrônico: 10 questões.

Já as de conhecimentos específicos conteve: noções de administração de recursos humanos e gestão pública, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal, noções de direito processual penal, noções de direito civil e noções de direito processual civil.

Na prova discursiva, foi uma redação dissertativa, cujo tema será conhecido somente no dia do exame. Já as provas para analistas, foram composta por duas questões discursivas relacionadas aos conhecimentos específicos do respectivo cargo.

TJDFT autoriza novo concurso para juiz substituto

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aprovou, na última terça-feira (25/10), a realização de um novo concurso público para o órgão. O aval foi concedido na 18ª Sessão Extraordinária Híbrida do Tribunal Pleno.

O novo certame será destinado para o cargo de juiz substituto e já tem comissão organizadora aprovada. A expectativa é que a seleção oferte 30 vagas e que o Cebraspe seja a banca organizadora.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori