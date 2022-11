Seger-ES abre concurso com oferta de 200 vagas para nível superior

(foto: IÇARA/GOV/DIVULGAÇÃO)

Foi publicado no Diário Oficial de Espírito Santo, desta quinta-feira (3/11), o edital de abertura de concurso público da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger-ES). São ofertadas 200 vagas para o cargo de analista do executivo, posição que exige nível superior em qualquer área.



"Esse concurso é muito importante, pois possibilitará a estruturação e reforço de diversas atividades na área de gestão, essenciais a uma melhor prestação de serviços à sociedade capixaba. O último certame para o cargo de Analista do Executivo foi realizado há 10 anos", afirma o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

O período de inscrições ficará aberto entre 9 de novembro e 13 de dezembro. As inscrições e podem ser feitas pelo site da banca organizadora, o Instituto Consuplan. O valor da taxa para se inscrever no certame é de R$ 68.



Compõem o certame: provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. A aplicação das provas será nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. A data prevista para que ocorra o certame é 22 de janeiro de 2023.



A prova objetiva, de múltipla escolha, terá 70 questões, cada uma com cinco opções de resposta, das quais apenas uma será correta. Já a prova discursiva será uma dissertação sobre tema relacionado ao conteúdo programático previsto no edital.



O valor do salário inicial é de R$ 6.582,60, acrescidos de auxílio alimentação no valor de R$ 300. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas semanais. Os candidatos selecionados serão alocados nas secretarias e autarquias do estado para atuação em áreas de gestão.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins