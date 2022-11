Locais de prova do concurso para o Senado são divulgados

(foto: Leonardo Sá/Agência Senado)

Atenção, concurseiros! Os locais da prova do concurso para o Senado Federal foram divulgados. A consulta do local pode ser realizada por meio da página incial do certame . Cabe salientar que a seleção oferta 1014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro de reserva. Os cargos contemplados são: analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades.



As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais e as demais fases do certame ocorrerão em Brasília. No dia 6 de novembro, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva, para o cargo de técnico e analista, e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, será aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.

As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo) : R$ 19.427,79

: R$ 19.427,79 Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

R$ 25.897,76 Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

R$ 33.461,68 Advogado: R$ 33.461,68

Aprovado em 1º lugar no certame de 2012

Carlos Ferreira Alfama foi o primeiro colocado no concurso para o Senado Federal em 2012. Dos 120 pontos da prova, Carlos fez 105. A aprovação foi para policial legislativo federal (na época, o cargo exigia nível médio e ofereceu 25 vagas com salário de R$ 13.833,64).

Para este certame Alfama se preparou em apenas 72 dias. Ele conta que estudava durante o tempo livre lendo livros direcionados para certames e assistindo a videoaulas. Na estratégia de estudo, Alfama apostou em estudar uma matéria por vez até finalizá-la.

Além disso, ele também elaborava resumos que lhe auxiliavam na revisão. “Elaborava meus resumos manuscritos. Deixava espaços em branco para poder acrescentar novas informações que surgissem posteriormente nos meus estudos”, ressalta Carlos.

A prática de exercícios também fez parte da preparação, principalmente de provas aplicadas em concursos públicos anteriores. “Quando estava muito cansado de estudar, resolvia questões anteriores de outros concursos públicos”, sugere Alfama.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader