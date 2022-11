TCE-ES abre concurso para conselheiro substituto; salário chega a R$ 33,6 mil

(foto: TCE-ES/Divulgação)

Foi publicado no Diário Oficial de Contas do estado de Espírito Santo o edital de abertura do novo concurso do Tribunal de Contas do Estado so Espírito Santo (TCE-ES) . A seleção é destinada para o provimento de vagas no cargo de conselheiro substituto, cujo o salário inicial é de R$ 33.689,11. É ofertada somente uma vaga imediata, as demais são destinadas para cadastro de reserva, observado o prazo de validade do certame, que a priori é de 2 anos.

São requisitos do cargo: nível superior, ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade; possuir idoneidade moral e reputação ilibada; ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros e/ou de administração pública, com mais de 10 anos de exercício de função, ou de cargo público, ou de efetiva atividade profissional nas áreas referidas (Art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012

– LOTCEES).

As inscrições estarão abertas entre 3 de novembro e 5 de janeiro de 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 250,00. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar o site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O certame será realizado em quatro etapas, sendo elas:

Primeira Etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Etapa: prova discursiva, composta por três questões discursivas que abrangerão os conteúdos programáticos constantes no edital, de caráter eliminatório e classificatório. A Prova Discursiva conterá questões de qualquer tipo, podendo abranger quesitos objetivos, problemas, dissertações, pareceres ou peças processuais, bem como questões do tipo misto;

prova discursiva, composta por três questões discursivas que abrangerão os conteúdos programáticos constantes no edital, de caráter eliminatório e classificatório. A Prova Discursiva conterá questões de qualquer tipo, podendo abranger quesitos objetivos, problemas, dissertações, pareceres ou peças processuais, bem como questões do tipo misto; Terceira Etapa: prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quarta Etapa: avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

A prova objetiva será composta por 80 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada questão. As questões serão numeradas sequencialmente, contendo cinco alternativas cada e apenas uma resposta correta.

