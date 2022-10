Governo da Bahia abre concurso para PM e Corpo de Bombeiros do estado

(foto: Divulgação/IMP Concursos )

O governo da Bahia tornou público o edital de abertura do concurso de provas para admissão no Curso de Formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia (CFOPM/2022) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CFOBM/2022) . O total de vagas ofertadas é de 140, sendo 100 CFOPM/2022 e 40 para o CFOBM. O documento foi publicado no Diário Oficial do estado nesta sexta-feira (28/10).

O período de inscrição será aberto em 4 de novembro e permanecerá até 4 de dezembro. Para se inscrever, o interessado deve ter ensino médio completo ou formação técnico profissionalizante, ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade completos, possuir estatura mínima (1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para candidatas do sexo feminino), possuir Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria B, entre outros.



A inscrição poderá se realizada no site da banca organizadora, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A taxa de inscrição é no valor de R$ 150. Podem solicitar isenção da taxa, candidatos que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e declarar ser membro de família de baixa renda.

O concurso terá em duas etapas. A primeira consiste prova de conhecimentos, de natureza eliminatória e classificatória, composta de duas fases: provas objetivas (composta de 80 questões) e provas discursivas (redação).



Já a segunda é composta por: avaliação psicológica; avaliação física; exame médico/odontológico, investigação social, exame documental; e ainda o teste de habilidade específica, para o CFOBM.



Durante o período de realização do Curso de Formação de oficiais, o candidato matriculado na condição de aluno a Oficial PM/BM receberá, a título de bolsa de estudo: no 1º ano, R$2.431,41; no 2º ano, R$ 2.836,65; e, no 3º ano, R$3.241,89.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader