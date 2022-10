PCDF divulga resultado provisório da avaliação psicológica do certame para escrivão

(foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Senado)

O diretor da escola superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) , Eder Charneski, tornou público o resultado provisório da avaliação psicológica do concurso público para provimento de escrivão. A relação provisória dos candidatos considerados aptos na avaliação psicológica é disposta na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. Confira aqui o resultado.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (31/10). Os candidatos inaptos na avaliação psicológica poderão conhecer as razões da sua inaptidão em local, data e horário a ser divulgado por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe a ser disponibilizado no período entre 3 de novembro e 6 de novembro.

O edital de resultado final na avaliação psicológica e de resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social está previsto para ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no site do Cebraspe em 2 de dezembro.

Sobre o concurso

São ofertados 300 vagas efetivas e de acordo com a banca organizadora foram registradas 52.636 inscrições. O edital foi publicado, em 2019 e o salário inicial da categoria é de R$ 8.698,78 para 40 horas semanais de trabalho. O concurso da PCDF além da avaliação psicológica, de caráter eliminatório, é constituído por:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova prática de digitação, de caráter eliminatório;

exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório;

prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.

