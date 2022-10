Concurso CBM-RN: edital publicado com 104 vagas de até R$ 10,8 mil

(foto: CBM/RN/Divulgação)



Foi aberta mais uma oportunidade para os concurseiros que desejam seguir a carreira de bombeiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBM-RN) lançou edital com a oferta de 104 oportunidades, sendo 102 para soldado e 2 para oficiais de saúde.

Para tomar posse do cargo, é necessário ter concluído curso superior, além de ter idades máximas de 30 a 36 anos. Os interessados em concorrer as vagas poderão se inscrever no período entre 31 de outubro e 30 de novembro, pelo do site da UFRN.





A remuneração inicial varia entre R$ 3.929,01 e R$ 10.804,77. Os candidatos serão avaliados pelas seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Avaliação de títulos (apenas para Oficial);

Teste de Aptidão Física;

Avaliação Psicológica; e

Investigação Social.