Concurso para o Detran-DF tem edital retificado. Confira as mudanças!

(foto: Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press)



Foi retificado o edital do concurso público para o Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O documento foi publicado no Diário Oficial do DF da última segunda-feira (24/10).

As mudanças são referentes aos candidatos negros habilitados na prova discursiva do cargo de analista em atividades de trânsito, que serão convocados para o procedimento de heteroidentificação.





O candidato que exerceu efetivamente a função de jurado, no período entre a data de publicação da Lei federal nº 11.689/2008 e a data de publicação do edital, deverá prestar esta informação no ato de inscrição e fazer o envio eletrônico de certidões, declarações, atestados ou outros documentos públicos para utilização, se necessário, como um dos critérios de desempate.





Na hipótese de igualdade no desempenho dos candidatos, gerando empate na ordem de classificação, serão aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate a seguir:





a) com idade igual ou superior a 60 anos, até a data da prova objetiva, nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao candidato de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado;

c) obtiver maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos;

d) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

e) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos básicos;

f) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

g) obtiver maior nota na prova discursiva, se for o caso;

h) maior idade, considerando dia, mês e ano.

Sobre o concurso:





O concurso para o Detran-DF está ofertando 366 vagas distribuídas entre os cargos de técnico e analista em atividades de trânsito. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 8 de novembro, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , banca organizadora.

Para efetivar a participação, é necessário realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 90 para analista e R$ 80 para técnico. Do quantitativo de vagas, 126 são para o cargo de analista em atividades de trânsito e 240 para técnico em atividades de trânsito. As oportunidades são distribuídas para contratação imediata e cadastro de reserva. A remuneração inicial chega a R$ 6.437,50.