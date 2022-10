Polícia Militar do Ceará retifica edital do concurso; Inscrições abertas

Inscrições para o concurso da Polícia Militar do Ceará estão abertas (foto: PM-CE/Divulgação) O edital do concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi retificado. As mudanças alteram os locais de realização das provas objetivas. Segundo o documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU), a etapa será realizada nas cidades de Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Quixadá, Crateús e Sobral.



As inscrições já estão abertas. Os candidatos podem se inscrever até o dia 23 de novembro, por meio do site do Instituto Idecan, banca examinadora. O valor da taxa é de R$ 180,00.



A seleção está ofertando 1.500 vagas para o cargo de soldado. Do quantitativo total de oportunidades, 1.000 são de preenchimento imediato e 500 para formação de cadastro reserva, divididas da seguinte forma:

Vagas imediatas





Ampla concorrência: 800 vagas





Mulheres - 120 vagas

Homens - 680 vagas





Cota racial: 200 vagas





Mulheres - 30 vagas

Homens - 170 vagas





Vagas para cadastro de reserva





Ampla concorrência: 400 vagas





Mulheres - 340 vagas

Homens - 60 vagas





Cota racial: 100 vagas





Mulheres - 85 vagas

Homens - 15 vagas





Os candidatos serão avaliados nas seguintes etapas: