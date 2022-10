Vagas da semana! Confira mais de 8,6 mil oportunidades com inscrições abertas em concursos

(foto: Unsplash/Reprodução)



Diversas vagas de concursos públicos estão abertas nesta semana! Os certames contemplam mais de 8,6 mil vagas, além do cadastro de reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira todas as chances abaixo:

Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Alto Paraíso do Goiás. São ofertadas 11 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para professores. As provas objetivas serão aplicadas em dezembro deste ano. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro, através do site do Instituto Quadrix. Saiba mais!





Polícia Militar do Ceará

A Polícia Militar do Ceará tornou pública a abertura do concurso para provimento de 1.500 vagas para o cargo de soldado. Do quantitativo total de oportunidades, 1.000 são de preenchimento imediato e 500 para formação de cadastro reserva. As inscrições estarão abertas no período até 23 de novembro, e poderão ser feitas através do site do Instituto Idecan, banca examinadora. Saiba mais!





Prefeitura de Joinville

A Prefeitura de Joinville, no estado de Santa Catarina (SC), abriu um novo concurso público para o provimento de 400 vagas em cargos de nível médio e superior para lotação na Secretaria de Educação do município. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Cebraspe, até o dia 28 de outubro. Para efetivar a participação é necessário pagar a taxa no valor R$ 157,20 para nível superior e de R$ 94,10, para nível médio. Saiba mais!





UFMS

A Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu um novo concurso público para provimento de 82 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de novembro no site da Fapec. O quantitativo de vagas disponíveis é destinado ao preenchimento das carreiras de assistente em administração, técnico de tecnologia da informação, técnico de laboratório (biologia) e administrador. Saiba mais!





IFF

Está aberta a inscrição para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) para provimento de 79 vagas de nível médio, técnico e superior. Aqueles que desejarem se inscrever devem acessar o site do Instituto AOPC, banca examinadora, e preencher o formulário até o dia 3 de novembro. O valor da taxa varia entre R$ 80,00 e R$ 150,00, a depender do cargo escolhido. Saiba mais!





UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu um concurso público para provimento de 31 vagas. Organizado pela Comissão Permanente do Vestibular (Copeve/UFMG), o certame conta com salários iniciais de até R$ 4,6 mil. Os interessados em participar do certame poderão se inscrever no período de 27 de outubro a 12 de dezembro, no site da banca. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 165,00. Saiba mais!





Politec-AP







O edital do concurso público da Polícia Científica do Amapá (Politec-AP) foi retificado novamente. As mudanças permitem que os candidatos possam se inscrever até 26 de outubro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O certame oferta 430 oportunidades para os cargos de perito criminal, perito odontolegista, papiloscopista, técnico pericial e auxiliar técnico pericial. Saiba mais!

PPGG-DF

Estão abertas as inscrições para o concurso público da PPGG-DF (Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal). Os candidatos poderão se inscrever no site do Iades, até o dia 20 de novembro. O certame oferta 250 oportunidades, sendo 150 destinadas ao cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e 100 para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Saiba mais!

Detran-DF

O Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu as inscrições para o próximo concurso público do órgão. O certame está ofertando 366 vagas distribuídas entre os cargos de técnico e analista em atividades de trânsito. As inscrições podem ser feitas até 8 de novembro, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora. Saiba mais!





Prefeitura de Ouro Preto (Minas Gerais)

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Ouro Preto, localizada no estado de Minas Gerais. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), são ofertadas 145 vagas imediatas para os cargos de professor e pedagogo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de novembro, no site da banca.





ALMG

Estão abertas as inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Os interessados em concorrer às 200 vagas disponíveis poderão se inscrever no site da Fundação Fumarc, banca organizadora até o dia 30 de outubro. A remuneração inicial ofertada chega a R$ 10.091,58, além de benefícios. Saiba mais!





Sejusp-MG (Segurança)

Aqueles que almejam seguir a carreira de agente de segurança socioeducativo têm mais uma oportunidade aberta. A Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) está ofertando 270 chances para o cargo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 3 de novembro, através do site da banca organizadora, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição é no valor de R$ 80,00. Saiba mais!





CGE-SC







A Controladoria Geral do estado de Santa Catarina (CGE-SC) tornou público no dia 30 de março o edital de abertura do concurso público para provimento de 95 vagas do cargo de auditor do estado, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições para o concurso público estarão abertas até 10 de novembro. Os aprovados receberão um subsídio mensal de R$ 21.055,69. Saiba mais!

PGE-SC

A Procuradoria Geral do estado de Santa Catarina (PGE-SC) tornou pública a abertura de um novo concurso. O órgão está ofertando 61 oportunidades para cargos de nível médio e superior. O salário oferecido pelo certame é composto pelo vencimento básico, gratificação de atividade técnica, auxílio alimentação e gratificação de coordenação dos sistemas administrativos. A soma dos valores é R$ 11.235,24. As inscrições estão abertas e ficarão disponíveis até o dia 3 de novembro. Saiba mais!





IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) tornou pública a abertura do novo concurso para provimento de 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo. Os aprovados no concurso serão remunerados com o valor inicial de R$ 3.167,04. As inscrições estão abertas até o dia 15 de novembro. Saiba mais!





Hemope

A Fundação Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) abriu novo concurso com a oferta de 92 vagas de nível médio e superior em diversas especialidades das carreiras de hemo-médico, hemo-técnico-científico e hemo-assistente. Os interessados poderão se inscrever até 9 de novembro. A remuneração ofertada chega a R$ 11.852,26. Saiba mais!





CBM E PM (BA)

O governo da Bahia tornou público o edital de abertura dos concursos para a Polícia Militar (PM-BA) e Corpo de Bombeiro (CBM-BA) estaduais. Total de vagas ofertadas é de 2.500 — para o cargo de soldado em ambas instituições. O período de inscrição vai até 11 de novembro. A remuneração chega a R$ 4.012,11. O governo da Bahia tornou público o edital de abertura dos concursos para a Polícia Militar (PM-BA) e Corpo de Bombeiro (CBM-BA) estaduais. Total de vagas ofertadas é de 2.500 — para o cargo de soldado em ambas instituições. O período de inscrição vai até 11 de novembro. A remuneração chega a R$ 4.012,11. Saiba mais!

TRT-14

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) lançou concurso público para o provimento de cargos de técnico judiciário (nível médio) e para analista (nível superior). O certame oferta apenas uma vaga para contratação imediata. Ademais, também oferece oportunidades para formação de cadastro reserva. O período de inscrições ficará aberto até 27 de outubro de 2022. O valor do salário oferecido chega a R$ 14.271,70. Saiba mais!





TCE-ES

Foi publicado o edital do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). O certame abriu 20 vagas para o cargo de auditor de controle externo, divididas entre diversas especialidades. Os aprovados na seleção receberão o salário inicial de R$ 13.700,86. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da FGV, no período até 12 de dezembro. Saiba mais!





TRT-17

O período de inscrições do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em Espírito Santo, já está aberto. A seleção oferta vagas destinadas para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para os cargos de técnico e analista judiciários, em diversas especialidades. O prazo para realizar o cadastro será encerrado em 24 de outubro. O valor da remuneração chega a 14.271,70. Saiba mais!





PC-GO







Estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Civil de Goiás (PCGO). O certame está ofertando 820 oportunidades para os cargos de Agente de Polícia da 3ª Classe, Escrivão de Polícia da 3ª Classe e Papiloscopista Policial da 3ª Classe. As inscrições podem ser realizadas até 25 de outubro. Os aprovados no certame receberão a remuneração mensal de R$ 6.353,13. Saiba mais!

Seplan-RR







A Secretaria de Planejamento e Orçamento de Roraima (Seplan-RR) tornou público o edital de abertura do concurso para provimento de 70 vagas para cargos de analista de planejamento e orçamento em duas especialidades. As inscrições estarão abertas no período até 31 de outubro. A remuneração inicial ofertada é no valor de R$ 5.853,30. Saiba mais!

PM e Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul