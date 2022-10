Concurso da Câmara de Contagem oferece salários de até R$ 9,8 mil

Câmara Municipal de Contagem abrirá nesa quarta-feira (19/10) as inscrições para concurso público, que visa a contratação de novos profissionais (foto: Câmara Municipal de Contagem/Divulgação)

A Câmara Municipal de Contagem, na Grande BH, abrirá nesta quarta-feira (19/10) as inscrições para seu concurso público, que visa a contratação de novos profissionais em diversas áreas.

As inscrições vão até o dia 21 de novembro de 2022, diretamente pelo site da Fundep Concursos

Essas vagas são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários oferecidos podem chegar até R$9.860,69, com jornadas de 20 a 30 horas semanais.

As demais estão distribuídas para Intérprete de Libras; Técnico em Saúde Bucal; Jornalista; Relações Públicas; Redator; Analista Técnico (Ciências Contábeis); Administrador; Gestor de RH; Nutricionista; Assistente Social; Dentista; e Procurador Legislativo. Uma vaga para cada cargo.

Será cobrada uma taxa de inscrição que varia entre R$ 65 e R$ 110, dependendo do nível. Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico) estão isentas do pagamento.

Os inscritos terão que fazer uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Essa avaliação está prevista para acontecer no dia 11 de dezembro de 2022.

As questões serão de múltipla escolha, e o número de questões varia entre 35 a 60, dependendo do nível do cargo pretendido. Elas abordaram os seguintes temas: língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática básica e questões relacionadas ao cargo.

Já a prova prática será realizada apenas para candidatos de determinadas áreas, assim como as provas de redação e as dissertativas.